Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Luis Nani, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile sözleşme imzaladı.



Geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Fenerbahçe'ye dönmek istediğini söyleyen ve bunun kendi elinde olmadığını belirten Nani, sarı lacivertli kulübün yöneticilerinden beklediği geri dönüşü alamadı ve Sporting Lizbon'a döndü. Lizbon ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Lazio forması giyen yıldız oyuncu ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı. Nani dün yeni takımı ile sözleşme imzalandıktan sonra, bugün takımı ile birlikte ilk idmanına çıktı.



Luis Nani, 2007'de Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olmuş ve kulübüne 25 milyon Euro kazandırmıştı.