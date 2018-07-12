Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Luis Nani, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile sözleşme imzaladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Luis Nani, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Fenerbahçe'ye dönmek istediğini söyleyen ve bunun kendi elinde olmadığını belirten Nani, sarı lacivertli kulübün yöneticilerinden beklediği geri dönüşü alamadı ve Sporting Lizbon'a döndü. Lizbon ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Lazio forması giyen yıldız oyuncu ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı. Nani dün yeni takımı ile sözleşme imzalandıktan sonra, bugün takımı ile birlikte ilk idmanına çıktı.
Luis Nani, 2007'de Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olmuş ve kulübüne 25 milyon Euro kazandırmıştı.
- 12.7.2018 20:35
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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