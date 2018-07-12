Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü

    Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü

    Bir dönem forması giyen oyuncu , ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

    Bir dönem forması giyen oyuncu , ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

    Geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Fenerbahçe'ye dönmek istediğini söyleyen ve bunun kendi elinde olmadığını belirten Nani, sarı lacivertli kulübün yöneticilerinden beklediği geri dönüşü alamadı ve Sporting Lizbon'a döndü. Lizbon ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Lazio forması giyen yıldız oyuncu ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı. Nani dün yeni takımı ile sözleşme imzalandıktan sonra, bugün takımı ile birlikte ilk idmanına çıktı.

    Luis Nani, 2007'de Sporting Lizbon'dan 'a transfer olmuş ve kulübüne 25 milyon Euro kazandırmıştı.

    1. 12.7.2018 20:35
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