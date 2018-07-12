Josef de Souza, bebeğini kaybettiğini açıkladı
Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, eşi Danielle ile birlikte bekledikleri bebeklerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu acı haberi duyuran Josef, "Bu süreçte ailemin yanında olan ve destek veren arkadaşlarımı ve taraftarları bilgilendirmek isterim ki, Dani düşük yaptı. Ama Tanrı'nın her zaman bizler için en iyisini istediğine inanıyoruz. Zamanla onun izni ile yeni bir bebeğimiz olacaktır. Herkese teşekkürler. Dr. Birgül Karakoç'a da bu zor zamanda eşim ile ilgilendiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Fenerbahçe Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile Souza ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Josef de Souza ve eşi Danielle'nin hayata gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettikleri haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Souza ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, değerli eşi Danielle'nin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
Öte yandan Josef de Souza'nın eşinin sağlıklı olduğunu öğrenmesi nedeniyle kamptan ayrılmayacağı ve takımla çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
- 12.7.2018 17:26
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Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Josef de Souza, bebeğini kaybettiğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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