Giuliano Cocu'nun sisteminin 4-3-3 olduğunu söyledi – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Cocu'nun sisteminin -3 olduğunu söyledi

    Giuliano Cocu'nun sisteminin 4-3-3 olduğunu söyledi
    İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçına kaptan çıkan , günden güne daha da gelişeceklerini belirtirken, "Phillip Cocu ile yeni bir felsefemiz var. Artık yeni sistemimiz olan -3'e adapte olmalıyız" dedi. Sambacı, lig başlayana kadar eksiklerini tamamlayıp hazır duruma geleceklerini sözlerine ekledi.
    1. 9.7.2018
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