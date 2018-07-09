Fenerbahçe'den yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay'a taziye mesajı

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay'ın amcası Muhittin İlker Dinçay vefat etti. Dinçay'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kulüpten taziye mesajı yayınlandı ve "Yöneticimiz Muhittin İlker Dinçay, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.