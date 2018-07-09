Fenerbahçe'den yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay'a taziye mesajı
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay'ın amcası Muhittin İlker Dinçay vefat etti.
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay'ın amcası Muhittin İlker Dinçay vefat etti. Dinçay'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kulüpten taziye mesajı yayınlandı ve "Yöneticimiz Muhittin İlker Dinçay, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
- 9.7.2018
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Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 2
Yorum
mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 buena mejora, Amigo
Fenerbahçe'den yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay'a taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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