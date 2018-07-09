Fenerbahçe'den yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay'a taziye mesajı – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den yönetim kurulu üyesi 'a taziye mesajı

    Fenerbahçe'den yönetim kurulu üyesi Muhittin İlker Dinçay'a taziye mesajı

     yönetim kurulu üyesi 'ın amcası Muhittin İlker Dinçay vefat etti.

    yönetim kurulu üyesi 'ın amcası Muhittin İlker Dinçay vefat etti. Dinçay'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kulüpten taziye mesajı yayınlandı ve "Yöneticimiz Muhittin İlker Dinçay, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

    1. 9.7.2018
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