Josef: Stoper tercihim değil – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Josef: Stoper tercihim değil

    Josef: Stoper tercihim değil
    Josef de Souza, İstanbulspor maçında stoper oynatılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu benim tercih edebileceğim bir durum değil. Hoca, Roman (Neustadter) tam hazır olmadığı için böyle bir tercih yaptı herhalde" ifadelerini kullandı. 'ın da geçen sezon Josef'i stopere dönüştürme denemeleri olmuştu.
    1. 9.7.2018
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