Cocu Elmas buldu! – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Cocu Elmas buldu!

    Cocu Elmas buldu!
    Eljıf, İstanbulspor'la yapılan hazırlık maçında 90 dakika sahadaydı. "Takımı yönlendirme" görevi yüklenen 18'lik yıldız, Phillip Cocu'dan geçer not aldı. Eljif'le yakın oynayan da ilk yarıda oldukça hırslı ve istekli göründü. Cocu, takımına 'dikine ve hızlı' oyun anlayışını yerleştirmeye çalışıyor.

    1. 9.7.2018
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