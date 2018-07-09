Planlar değişti: İki yabancı kaleci
Fenerbahçe'de kaleci stratejisi değişti...
Bu durumda Volkan Demirel gündem dışı kaldı. Şayet yabancı bir kaleci alınamaz veya Kameni gönderilebilirse, Volkan ile yeniden sözleşme imzalanacak.
Aksi takdirde Fenerbahçe'nin efsane kaptanı takımdan ayrılacak. Yabancıda adaylar: Arsenal'den Ospina ve PSG'den Trapp...
BUFFON'LA İMZALAYAN PSG TRAPP'A İZİN VERDİ
Kevin Trapp, geçen sezon PSG formasıyla ligde 4 maça çıktı ve kalesinde gol görmedi. PSG'nin kaleci Buffon'u transfer etmesi sonrası 28 yaşındaki Alman eldivenin transfer görüşmeleri için önü açıldı.
- 9.7.2018 00:45
- Güncelleme: 9.7.2018 02:01
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Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 2
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mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 buena mejora, Amigo
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