Planlar değişti: İki yabancı kaleci – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Planlar değişti: İki yabancı kaleci

    Planlar değişti: İki yabancı kaleci

    'de kaleci stratejisi değişti...

    Ayrılmak isteyen Kameni'nin takım bulamaması üzerine sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu bir toplantı gerçekleştirdi. İkili, yabancı bir kaleci alarak yola Kameni ile devam etme kararı aldı.

    Bu durumda gündem dışı kaldı. Şayet yabancı bir kaleci alınamaz veya Kameni gönderilebilirse, Volkan ile yeniden sözleşme imzalanacak.

    Aksi takdirde 'nin efsane kaptanı takımdan ayrılacak. Yabancıda adaylar: 'den Ospina ve 'den Trapp...

    BUFFON'LA İMZALAYAN PSG TRAPP'A İZİN VERDİ
    Kevin Trapp, geçen sezon formasıyla ligde 4 maça çıktı ve kalesinde gol görmedi. 'nin kaleci Buffon'u transfer etmesi sonrası 28 yaşındaki Alman eldivenin transfer görüşmeleri için önü açıldı.
    1. 9.7.2018 00:45
    2. Güncelleme: 9.7.2018 02:01
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