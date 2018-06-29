Giuliano, geçen sezondan daha iyisini yapıp, şampiyon olacaklarını iddia etti

Brezilyalı futbolcu Giuliano, 2018-2019 sezonunda iyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirtti. FB TV'ye konuşan sambacı, "Yeni bir hoca ile çalışmaya başlıyoruz ve bu da yeni bir dönem demek. Bu yeni dönemde geçtiğimiz sezondan daha iyisini yapmak istiyoruz. Bunu başarmak için hazırlık sürecinde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çok eminim ve inanıyorum ki harika bir sezon geçireceğiz" dedi.



Teknik direktör Cocu'yu daha önce elde ettiği başarılardan dolayı tandığını belirten Giuliano, taraftara da mesaj gönderdi: "Bize inansınlar ve desteklesinler. Biz, onların desteğini ve inancını hissederek şampiyon olabiliriz."



