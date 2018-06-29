Ali Koç transferi bitirdi! Yerry Mina... – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    transferi bitirdi! Yerry Mina...

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> transferi bitirdi! Yerry Mina...

    Sarı-lacivertliler, Barça’nın stoperi Mina’yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralıyor. 1.95’lik dev, bitince ’a gelecek

    , Bas Dost derken, F.Bahçe transferde bir büyük ismi daha renklerine katmaya hazırlanıyor. Kanarya, uzun süredir gündemi meşgul eden Mina'yı Barcelona'dan bir yıllığına kiralıyor. Anlaşma, satın alma opsiyonlu olarak gerçekleşecek. Kolombiya ile 'nda mücadele eden 1.95'lik stoper, turnuva bitince 'a gelecek ve Fenerbahçe'ye imza atacak.

    KOÇ BİTİRDİ
    23 yaşındaki dev savunmacı, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor. Başkan 'un, şirketlerinin sponsorluk anlaşmaları nedeniyle Barça'yla olan iyi ilişkilerini kullanıp transferi bitirdiği vurgulanırken, Katalan devinden başka isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, sağ kanat Aleix Vidal, orta saha Andre Gomes, Denis Suarez ve santrfor için de Barcelona ile masaya oturduğu iddia edilmişti.

    KOLOMBIYA'YI TURA UÇURDU
    Mina, dün Senegal'e attığı kafa golü ile Kolombiya'yı gruplarından lider olarak bir üst tura çıkardı. Grupta Polonya filelerini de sarsan Barça'lı stoper, Real Betis ve Liverpool'un da radarındaydı. Ancak işi Fenerbahçe bitirdi.


    MİNİ YORUM / KORAY BALOĞLU: "ÇOK BÜYÜK TRANSFER"
    Mına, Barça'nın gelecek adına büyük ümit besleyerek transfer ettiği bir isim. Takımda Pique ve Umtiti gibi isimler olunca, yeterli süreyi alamadı. F.Bahçe'de Skrtel ile uyumlu bir ikili olurlar. Topu doğrudan oyuna sokabilen bir oyuncu. Bacakları uzun olduğu için ilk hamlelerde çok başarılı. Neto'dan çabuk, Neustadter'den sert. Eksik tarafı; adam markajı yaptığı zaman savunmada zaman zaman boşluk bırakabiliyor. Fenerbahçe eğer Mina'yı transfer ederse çok büyük bir transfer başarısı olur.
    FENERBAHÇE'NİN ANLAŞMAYA VARDIĞI YERRY MİNA'DAN SENEGAL'İ YIKAN GOL
    1. 29.6.2018
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