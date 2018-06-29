Ali Koç transferi bitirdi! Yerry Mina...
Sarı-lacivertliler, Barça’nın stoperi Mina’yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralıyor. 1.95’lik dev, Dünya Kupası bitince İstanbul’a gelecek
KOÇ BİTİRDİ
23 yaşındaki dev savunmacı, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınıyor. Başkan Ali Koç'un, şirketlerinin sponsorluk anlaşmaları nedeniyle Barça'yla olan iyi ilişkilerini kullanıp transferi bitirdiği vurgulanırken, Katalan devinden başka isimlerin de gündemde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, sağ kanat Aleix Vidal, orta saha Andre Gomes, Denis Suarez ve santrfor Thomas Vermaelen için de Barcelona ile masaya oturduğu iddia edilmişti.
KOLOMBIYA'YI TURA UÇURDU
Mina, dün Senegal'e attığı kafa golü ile Kolombiya'yı Dünya Kupası gruplarından lider olarak bir üst tura çıkardı. Grupta Polonya filelerini de sarsan Barça'lı stoper, Real Betis ve Liverpool'un da radarındaydı. Ancak işi Fenerbahçe bitirdi.
MİNİ YORUM / KORAY BALOĞLU: "ÇOK BÜYÜK TRANSFER"
Mına, Barça'nın gelecek adına büyük ümit besleyerek transfer ettiği bir isim. Takımda Pique ve Umtiti gibi isimler olunca, yeterli süreyi alamadı. F.Bahçe'de Skrtel ile uyumlu bir ikili olurlar. Topu doğrudan oyuna sokabilen bir oyuncu. Bacakları uzun olduğu için ilk hamlelerde çok başarılı. Neto'dan çabuk, Neustadter'den sert. Eksik tarafı; adam markajı yaptığı zaman savunmada zaman zaman boşluk bırakabiliyor. Fenerbahçe eğer Mina'yı transfer ederse çok büyük bir transfer başarısı olur.
- 29.6.2018
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Ali Koç transferi bitirdi! Yerry Mina... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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