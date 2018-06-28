Fenerbahçe Mina için Barcelona ile anlaştı! – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Mina için ile anlaştı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Mina için <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a> ile anlaştı!

    'nın kiralanması konusunda ile anlaşmaya vardı

    bir süredir kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı stoper için ile anlaşmaya vardı. Mina önümüzdeki sezon kiralık olarak forması giyecek.

    MINA 12 MİLYON EURO'YA BARÇA'YA TRANSFER OLDU

    'nin renklerine bağladığı, geçtiğimiz ocak ayında Palmeiras'tan 'ya 11.8 milyon Euro karşılığında oldu. Mina'nın ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

    MINA RUSYA'DA

    'da bu sezon 5 karşılaşmada görev alan Mina, Rusya'da düzenlenen 'nda formasıyla 1 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 24 yaşında olan Mina, 1,95 m uzunluğunda...

    1. 28.6.2018 16:08
    2. Güncelleme: 28.6.2018 17:28
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