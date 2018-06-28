MINA 12 MİLYON EURO'YA BARÇA'YA TRANSFER OLDU

MINA RUSYA'DA

La Liga'da bu sezon 5 karşılaşmada görev alan Mina, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 1 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 24 yaşında olan Mina, 1,95 m uzunluğunda...