Fenerbahçe Mina için Barcelona ile anlaştı!
Fenerbahçe Yerry Mina'nın kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardı
MINA 12 MİLYON EURO'YA BARÇA'YA TRANSFER OLDUFenerbahçe'nin renklerine bağladığı, Yerry Mina geçtiğimiz ocak ayında Palmeiras'tan Barcelona'ya 11.8 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Mina'nın Barça ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
MINA RUSYA'DA
La Liga'da bu sezon 5 karşılaşmada görev alan Mina, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 1 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 24 yaşında olan Mina, 1,95 m uzunluğunda...
- 28.6.2018 16:08
- Güncelleme: 28.6.2018 17:28
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
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