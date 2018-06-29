Samandıra'da Phillip Cocu rüzgarı! İşte maç maç Fenerbahçe analizi!
Phillip Cocu imza töreninde yeni takımının maçlarını izlediğini söylemişti. Hollandalı çalıştırıcının 2 Vardar, 2 Başakşehir, 2 Beşiktaş, 2 G.Saray ve İstanbul'daki Trabzonspor maçı ile kupa finalindeki Akhisarspor karşılaşmalarını analiz ettiği ve bu maçlar üzerinden hazırladığı raporunu Sportif Direktör Comolli ile paylaştığı öğrenildi. İşte yaptığı tespitler:
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