Cocu'dan futbolculara: "Maçlarınızı izledim..."
"Başarılı olmak için bireysel olarak değil, takım olarak hareket etmeliyiz. Tabii ki çok kolay olmayacak ama zamanla ve birbirimize destek olarak başarıya ulaşabiliriz. Sizin maçlarınızı izledim. Kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder. Burada herkes kendini takımdan üstün görmeden, yaptığı işi severek hareket ettiği müddetçe başarı gelecektir."
"En önemli şey, yaptığınız işi severek yapmaktır. Futbolculuk dönemimden de çok iyi biliyorum, futbol oynamaktan daha zevkli şey yok. Sizin için de aynı şeyin geçerli olduğunu biliyorum. Bu yüzden, birbirimize yardım ederek, takım olarak yaptığımız işi severek hareket etmeliyiz. Zamanla benim felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız."
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