Cocu'dan futbolculara: "Maçlarınızı izledim..."

"En önemli şey, yaptığınız işi severek yapmaktır. Futbolculuk dönemimden de çok iyi biliyorum, futbol oynamaktan daha zevkli şey yok. Sizin için de aynı şeyin geçerli olduğunu biliyorum. Bu yüzden, birbirimize yardım ederek, takım olarak yaptığımız işi severek hareket etmeliyiz. Zamanla benim felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız."