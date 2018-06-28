Fenerbahçeli Nesutadter'e CSKA Moskova'dan flaş teklif – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçeli Nesutadter'e 'dan flaş teklif

    Fenerbahçeli Nesutadter'e CSKA Moskova'dan flaş teklif

    'nin Rus futbolcusu 'e 'dan 7 milyon Euro'luk teklif geldi

    'nin Rus savunmacısı 'e 'dan flaş teklif geldi. Neustadter için Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro teklif etti.

    1. 28.6.2018 16:26
    2. Güncelleme: 28.6.2018 17:27
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