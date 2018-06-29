Vincent Janssen: Her şeye açığım – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Vincent : Her şeye açığım

    Vincent <a href="/index/janssen?id=4d937f98-c44e-4e91-ab96-1b55ed5c9820" class="" rel="tag">Janssen</a>: Her şeye açığım
    Vıncent 'in yeniden 'ye gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yanıtı ise bir kez daha oyuncunun kendisi verdi. Ülkesinin basınına konuşan Hollandalı forvet, "'de veya Totenham'da fark etmez, ben sadece futbol oynamak istiyorum. Tottenham ile görüşeceğim ve neler olacağına bakacağız. Fenerbahçe defteri benim için kapanmadı. Fakat onlar için de tek seçenek olmadığımı biliyorum.
    1. 29.6.2018
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