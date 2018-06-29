Nunnally Fenerbahçe'ye veda ediyor – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Nunnally 'ye veda ediyor

    Nunnally <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye veda ediyor
    Kanarya'nın ABD'li şutör guardı James Nunnally, NBA opsiyonunu değerlendiriyor. ESPN kaynaklarına göre 27 yaşındaki oyuncu Portland Trailblazers ile özel bir idmana katıldı. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde 'nin bir diğer yıldızı Wanamaker, 'e imza atmıştı
    1. 29.6.2018
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