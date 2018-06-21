Yıldız kaleci Fenerbahçe'ye yakın – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Yıldız kaleci Fenerbahçe'ye yakın

    Yıldız kaleci Fenerbahçe'ye yakın
    F.Bahçe'ye olacağı iddia edilen görüşmeleri menajerine pasladı. milli takımı ile 'nda mücadele eden 29 yaşındaki file bekçisinin gelen transfer tekliflerini değerlendirmesi için menajerine tam yetki verdiği bildirildi. Oyuncunun, kararını turnuva sonrası vereceği gelen haberler arasında.
    1. 21.6.2018
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