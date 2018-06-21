Devler Ligi’nde S.Graz’a bağlı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Devler Ligi’nde S.Graz’a bağlı

    Devler Ligi’nde S.Graz’a bağlı
    Şampiyonlar Ligi'nde 1. ve 2. ön eleme turları kuraları çekildi. Kupaya 3. ön elemeden başlayacak 'nin kurada olup olamayacağı bu turda belli olacak. Sturm Graz-Ajax eşleşmesinde ekibi, rakibini elerse F.Bahçe, 3. ön eleme turunda olacak ve Sturm Graz, S.Moskova, S.Liege ya da S.Prag'dan biri ile eşleşecek. F.Bahçe, seri başı olamazsa muhtemel rakipleri bu kez , D.Kiev, Ajax ve Basel ya da PAOK olacak.
    1. 21.6.2018
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