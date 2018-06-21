Fener’i herkes ister – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Fener’i herkes ister

    Fener’i herkes ister
    'nın yeni devşirmesi Scottie Wilbekin adnın F.Bahçe ile anılması için "Her oyuncu F.Bahçe'de oynamak ister" yorumunu yaptı. Yıldız oyuncu, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Hangi kulübe gidersem başarılı olmak isterim" dedi.
    1. 21.6.2018
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