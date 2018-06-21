Malcolm Delaney yeniden radarda – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    yeniden radarda

    Malcolm Delaney yeniden radarda
    F.BAHÇE basketbol takımının, ekibi ile sözleşmesi sona eren ile ilgilendği idda edildi. 1.91 boyundaki şutörü NBA'e gitmeden önce de etmeye çalışan sarı- lacivertlilerin transferi bu kez bitirmek için uğraştığı kaydedildi. 29 yaşındaki basketbolcu, ve 'in de takibinde.
    1. 21.6.2018
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