Bamba karar verecek – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    karar verecek

    Bamba karar verecek
    Fransız ekibi 'in kanat oyuncusu Jonathan 'yla görüşen Damien Comolli, genç oyuncunun kararını bekliyor. Fransız sportif direktörün, 22 yaşındaki oyuncunun menajerine şartlarını ilettikleri bildirilirken, olumlu ya da olumsuz yanıtın birkaç gün içinde geleceği bildirildi.
    1. 21.6.2018
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