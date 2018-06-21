Valbuena’nın aile sevgisi – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Valbuena’nın aile sevgisi

    Valbuena’nın aile sevgisi

    Tatilini sürdüren , Fransa'daki evinde ailesiyle vakit geçiriyor.

    Tecrübeli oyuncu, sevdikleriyle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Valbuena yeni hoca ile ilk 11'de banko olmayı hedefliyor. , Fransız yıldızı genelde yedek soyundurup 2. yarıda oyuna alıyordu.
    1. 21.6.2018
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