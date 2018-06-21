UEFA’dan iyi haber geldi – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    ’dan iyi haber geldi

    UEFA’dan iyi haber geldi

    Başkan ?Ali Koç ve yöneticiler, önceki gün 'ya çıkarma yaptı.

    İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezine giden Koç ve ekibi, anlaşmasının yumuşatılması konusunda görüşmelerde bulundu. UEFA'nın Koç'un yaptığı 'mali sunumdan' memnun kaldığı ve yeni yönetime bazı konularda esneklik tanıyacağı belirtiliyor.
    1. 21.6.2018
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