Skrtel’e kulüp aranıyor! – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Skrtel’e kulüp aranıyor!

    Skrtel’e kulüp aranıyor!
    Glasgow Rangers'ın maliyeti nedeniyle vazgeçtiği 'e kulüp aranıyor. 'nin gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki stoperi menajerler aracılığıyla 'a önerdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, bonuslarla birlikte senelik 4 milyon euro kazanan Slovak stoperin yüksek maliyetinden kurtulmak istediği öğrenildi. Bu arada Skrtel, geçtiğimiz sezon öncesi ekibi Newcastle'ın gündemine girmişti.
    1. 27.5.2018
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