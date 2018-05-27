Kaptan hazır kıta – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Kaptan hazır kıta

    Kaptan hazır kıta
    Tam 16 yıldır formasını giydiği ile sözleşmesi sona eren , yeni imza için gün sayıyor. Her fırsatta 40 yaşına kadar sarı-lacivertlilerin kalesini korumak istediğini söyleyen tecrübeli file bekçisi, başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. "Boş kağıda imza atmaya hazırım" diyen 36 yaşındaki kalecinin en az 1 sene de daha kulüpte kalacağı iddia ediliyor.
    1. 27.5.2018
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