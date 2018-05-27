Genel kurul 2 Haziran’da – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Genel kurul 2 Haziran’da

    Genel kurul 2 Haziran’da
    Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı salt çoğunluk sağlanamadığı için tüzük gereği haftaya ertelendi... Yeni başkanın belirleneceği tarihi kongre 02-03 Haziran tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
    1. 27.5.2018
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