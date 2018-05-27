Aykut Kocaman Hollanda’da – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Aykut Kocaman Hollanda’da
    Teknik direktör , 'un bugün oynanacak jübile maçı için 'ya gitti. Kocaman, eski Fenerbahçeli Baroni, Meireles ve Webo'nun da forma giyeceği jübile maçını izleyecek. Gecede Robben, , Van der Sar, Nistelrooy, Gerrard, gibi yıldızlar sahaya çıkacak.
    1. 27.5.2018
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