Josef kararı seçim sonrası – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    kararı sonrası

    <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a> kararı <a href="/index/secim?id=a982ecf8-8aee-41d0-8a64-3a8337530bc8" class="" rel="tag">seçim</a> sonrası
    ekibi Wolverhampton'un talip olduğu de Souza için yönetim sonrasına randevu verdi. İngiliz basını, Wolverhampton'un Brezilyalı ön libero için 12.5 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı. 'e geçen sezon da teklif yapmış, transfer son anda yatmıştı. 29 yaşındaki sambacı bu sezon 'de 41 maçta oynayıp, 3 gol attı.
    1. 27.5.2018
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