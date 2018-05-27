Isla’nın ayrılma niyeti yok! – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Isla’nın ayrılma niyeti yok!

    Isla’nın ayrılma niyeti yok!
    Sezon başında transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Mauricio Isla için İtalyan ekipleri Udinese, Chievo ve Genoa devreye girmişti... Ancak gelen haberler Isla'nın 'deki kontratından memnun olduğu ve kulüp arayışının bulunmadığı yönünde. Ligin son haftalarında yabancı kuralı nedeniyle tribüne çıkan 29 yaşındaki Şilili oyuncunun, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 27.5.2018
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