Ilidio Vale mi Puyvelde mi? – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Ilidio Vale mi mi?

    Ilidio Vale mi <a href="/index/puyvelde?id=4362c9fd-ec41-44e0-9fae-abd55a5e3f2b" class="" rel="tag">Puyvelde</a> mi?
    Asbaşkan 'nun '18 Ağustos'ta 'a gelecek' diye açıkladığı Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi'nin başına geçecek ismin kim olduğu merak konusu. Kulislerde iki isim öne çıktı. İlki futbolunun mimarlarından 'Profesör' lakaplı 58 yaşındaki Chris van . Diğeri ise Portekizli İlidio Vale. Vale, Portekiz ile 'daki finallerin son turnuvası olduğunu söyledi.
    1. 27.5.2018
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