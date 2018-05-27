Krasic’e kapı gösterildi! – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Krasic’e kapı gösterildi!

    Krasic’e kapı gösterildi!
    'nin eski futbolcusu 'in yeni takımındaki macerası da sona erdi. 'tan büyük umutlarla alındığı sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan, B takımıyla idmanlara çıkan Sırp futbolcu, sonrasında Lechia Gdansk'a transfer olmuştu. Yeniden yapılanma kararı alan Polonya ekibi kontratı süren 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.
    1. 27.5.2018
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