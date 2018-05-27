Armani’ye rakip olacak – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ’ye rakip olacak

    Armani’ye rakip olacak
    Başkan ile görüşen , yönetime girmeyeceğini ancak 'ye desteğinin süreceğini açıklamıştı. Yıldırım'ın Kiğılı'dan '' giyim markası için destek sözü aldığı öğrenildi. Yıldırım'ın ayakkabıdan, çoraba kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek ve ünlü moda devleri ile Channel'le yarışabilecek kalitede bir 'FB' markası oluşturmayı hedeflediği bildirildi.
    1. 27.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Armani’ye rakip olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN