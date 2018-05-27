Sarı Melekler Devler Ligi’nde – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Sarı Melekler Devler Ligi’nde

    Sarı Melekler Devler Ligi’nde
    Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan () 'ye iyi haber... Sezonu 3. tamamlayan Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplarda mücadele edecek. Ülke puanlamasında ilk sırada yer alan , bu dev organizasyonda toplam 3 takımla yer alacak.
    1. 27.5.2018
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