Banvit maçının biletleri satışta – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    maçının biletleri satışta

    <a href="/index/banvit?id=1c463970-93f8-4892-925a-80bba6d3fb99" class="" rel="tag">Banvit</a> maçının biletleri satışta
    Tahincioğlue Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final turunda Fenerbahçe Doğuş ile arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ilk iki maçın biletleri satışa çıktı. Mobilet üzerinden satılan biletlerin fiyatları 30 ile 600 TL arasında değişiyor. Yarı final serisinde ilk maç pazartesi günü saat 20.45'te, ikinci karşılaşma ise 30 Mayıs Çarşamba yine aynı saatte oynanacak.
    1. 27.5.2018
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