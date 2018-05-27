F.Bahçe Olimpiyatları yapıldı – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    F.Bahçe Olimpiyatları yapıldı

    F.Bahçe Olimpiyatları yapıldı
    Fenerbahçe Spor Okulları Olimpiyatları'nın ikincisi 'nde yapıldı. 6 branşta gerçekleştirilen organizasyona 60 okuldan 2 bin öğrenci katıldı. Sarı-lacivertli kulübün genelindeki , voleybol spor okulları ile Dereağzı'nda bulunan futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, masa tenisi ve atletizm branşlarında eğitim gören sporcuların boy gösterdiği etkinlikte gün boyu oyunlar, yarışlar ve çekilişler yapıldı. Velilerle birlikte 4 bin kişiyi bulan organizasyon sonunda kazanan sporculara ödülleri verildi.
    1. 27.5.2018
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