İşte Neto’nun hedefi – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    İşte ’nun hedefi

    İşte <a href="/index/neto?id=c956bb27-fd5c-4172-a051-2c2b3bad95e8" class="" rel="tag">Neto</a>’nun hedefi
    SARI-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kiralık oynattığı , kariyer planlamasını yaptı. 'nin bonservisini alma opsiyonunu kullanmadığı Portekizli stoper, ülkesinden gelen teklifleri değerlendireceğini açıkladı. Birçok kulübün listesinde yer alan 30 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimin son döneminde Porto, ve gibi dolu tribünlere oynayan bir takımda forma giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 27.5.2018
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