Giuliano'ya müjde
Brezilya’nın 2018 Dünya Kupası kadrosuna alınmayan 28 yaşındaki oyuncuya iyi haber geldi. Yıldız futbolcu, Rusya’da gerçekleştirilecek olan dev organizasyon öncesi milli takımının 12 kişilik yedek listesine dahil edildi
BU sezon performansıyla Fenerbahçe'nin öne çıkan ismi olan Giuliano, geçtiğimiz haftalarda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ülkesi Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer bulamayan sambacı, dün gelen haberle umutlandı. Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki yıldızı, Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin sakatlık ihtimaline karşı hazırladığı yedek listeye dahil edildi.
YILDIZLAR BU LİSTEDE
RUSYA'da 14 Haziran-15 Temmiz tarihleri arasında yapılacak dev organizasyon öncesi Giuliano'nun umutları artarken, iki sezon Beşiktaş forması giyen Talisca ise 12 kişilik yedek kadroya giremedi. Giuliano ile birlikte listede bulunan diğer futbolcular şöyle: Neto (Valencia), Rafinha (Bayern Münih), Alex Sandro (Juventus), Dede (Cruzeiro), Rodrigo Caio (Sao Paulo), Maicon (Gremio), Paqueta (Flamengo), Rodriguinho (Corinthians), Arthur (Gremio), Dudu (Palmeiras) ve Luan (Gremio).
En iyisi o
Performansıyla geçtiğimiz sezon F.Bahçe'nin kilit ismi olan Giuliano, istatistiklerle de farkını ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin en golcü ismi olan sambacı, Süper Lig'i yüzde 85.5 pas yüzdesiyle tamamladı. Brezilyalı yıldız, bu alanda da takımının en iyisini olmayı başardı.
- 27.5.2018
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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