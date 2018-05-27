Giuliano'ya müjde – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    'ya müjde

    <a href="/index/giuliano?id=b71994ba-b34d-4133-bd7a-c4b54f35842a" class="" rel="tag">Giuliano</a>'ya müjde

    Brezilya’nın kadrosuna alınmayan 28 yaşındaki oyuncuya iyi haber geldi. Yıldız futbolcu, ’da gerçekleştirilecek olan dev organizasyon öncesi milli takımının 12 kişilik yedek listesine dahil edildi

    BU sezon performansıyla 'nin öne çıkan ismi olan , geçtiğimiz haftalarda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ülkesi Brezilya'nın kadrosunda yer bulamayan sambacı, dün gelen haberle umutlandı. Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki yıldızı, Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin sakatlık ihtimaline karşı hazırladığı yedek listeye dahil edildi.

    YILDIZLAR BU LİSTEDE
    'da 14 Haziran-15 Temmiz tarihleri arasında yapılacak dev organizasyon öncesi 'nun umutları artarken, iki sezon forması giyen ise 12 kişilik yedek kadroya giremedi. Giuliano ile birlikte listede bulunan diğer futbolcular şöyle: Neto (), Rafinha (), Alex Sandro (), Dede (Cruzeiro), Rodrigo Caio (), Maicon (Gremio), Paqueta (Flamengo), Rodriguinho (Corinthians), Arthur (Gremio), Dudu (Palmeiras) ve Luan (Gremio).

    En iyisi o
    Performansıyla geçtiğimiz sezon F.Bahçe'nin kilit ismi olan Giuliano, istatistiklerle de farkını ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin en golcü ismi olan sambacı, 'i yüzde 85.5 pas yüzdesiyle tamamladı. Brezilyalı yıldız, bu alanda da takımının en iyisini olmayı başardı.

    1. 27.5.2018
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