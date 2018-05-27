BU sezon performansıyla Fenerbahçe'nin öne çıkan ismi olan Giuliano, geçtiğimiz haftalarda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Ülkesi Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer bulamayan sambacı, dün gelen haberle umutlandı. Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki yıldızı, Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin sakatlık ihtimaline karşı hazırladığı yedek listeye dahil edildi.



YILDIZLAR BU LİSTEDE

RUSYA'da 14 Haziran-15 Temmiz tarihleri arasında yapılacak dev organizasyon öncesi Giuliano'nun umutları artarken, iki sezon Beşiktaş forması giyen Talisca ise 12 kişilik yedek kadroya giremedi. Giuliano ile birlikte listede bulunan diğer futbolcular şöyle: Neto (Valencia), Rafinha (Bayern Münih), Alex Sandro (Juventus), Dede (Cruzeiro), Rodrigo Caio (Sao Paulo), Maicon (Gremio), Paqueta (Flamengo), Rodriguinho (Corinthians), Arthur (Gremio), Dudu (Palmeiras) ve Luan (Gremio).



En iyisi o

Performansıyla geçtiğimiz sezon F.Bahçe'nin kilit ismi olan Giuliano, istatistiklerle de farkını ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin en golcü ismi olan sambacı, Süper Lig'i yüzde 85.5 pas yüzdesiyle tamamladı. Brezilyalı yıldız, bu alanda da takımının en iyisini olmayı başardı.