Fenerbahçe'de kaleye Vanja teklifi – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    'de kaleye Vanja teklifi

    Fenerbahçe'de kaleye Vanja teklifi

    Kezman, kaleci arayan ’ye vatandaşı Vanja Milinkovic-Savic’i önerdi

    Carlos Kameni'nin yerine yeni bir kaleci almayı planlayan 'ye eski oyuncusu Mateja Kezman, 21 yaşındaki Vanja Milinkovic-Savic'i önerdi. 2.02'lik boyu ile dikkat çeken Sırp file bekçisi, Torino'da görev yapıyor. İtalyan ekibinin, genç kaleciyi kiraya vermek istediği bildirildi. Kezman, daha önce de Sergej Milinkovic-Savic'i Fenerbahçe'ye önermiş fakat olumsuz cevap almıştı. Vanja'nın Sergej'in kardeşi olduğu öğrenildi. Kezman'nın Vanja'nın kalitesine kefil olduğu bildirildi.
    1. 27.5.2018
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