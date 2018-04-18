Benzema'dan Valbuena açıklaması! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan Valbuena açıklaması!

    Benzema'dan Valbuena açıklaması!

    Valbuena'ya şantaj olayı nedeni ile 1 gün hapis cezası alan ve o günden bu yana Fransa 'na seçilmesi yasaklanan 'in yıldızı , bu olaydan sonra hayata bakışının değiştiğini söyledi.

    Valbuena'ya şantaj olayı nedeni ile 1 gün hapis cezası alan ve o günden bu yana Fransa 'na seçilmesi yasaklanan 'in yıldızı , bu olaydan sonra hayata bakışının değiştiğini söyledi. Marca gazetesine konuşan 30 yaşındaki futbolcu, Hapis yattıktan sonra daha disiplinli olmam gerektiğini anladım" dedi.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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