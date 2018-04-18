Benzema'dan Valbuena açıklaması!
Valbuena'ya şantaj olayı nedeni ile 1 gün hapis cezası alan ve o günden bu yana Fransa Milli Takımı'na seçilmesi yasaklanan Real Madrid'in yıldızı Benzema, bu olaydan sonra hayata bakışının değiştiğini söyledi.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
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Toplam 2
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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