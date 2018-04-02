"3'lü oynarsan, 5'lik olursun"
Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı A Spor'da Emre Bol yorumladı.
Fenerbahçe, Süper Lig 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında umutlarını devam ettirdi. Maçın ardından A Spor'da Fotomaç yazarı Emre Bol müsabakayı yorumladı.
"3'LÜ OYNARSAN 5'LİK OLURSUN"
Farklı sonucun çıkma sebeplerinden biri Sumudica'nın 3'lü savunma oynaması. Zaten 3. kaleciyle oynuyorsun. Ben bugün Kayserispor kalecisine acıdım gerçekten. Rakip Fenerbahçe ve önümde 3 savunma oyuncusu. Başka zaman deneyebilirsin ama böyle bir maçta olmaz. İşte Fenerbahçe rakip ve bir anda 5'lik olabiliyorsun.
"ŞAMPİYONU AVERAJ BELİRLEYEBİLİR"
Kimsenin üzerinde durmadığı bir konu. Baktığın zaman 4 takım puan puana gidiyor. Bu 4 takım arasında çok büyük ihtimalle şampiyonluk yarışı averaja kalacak. Şimdi Galatasaray ile ikili averajı Fenerbahçe'nin aynı. Dolayısıyla genel averaja bakılacak. Fenerbahçe bundan sonra 1-2 gol atıp bekleyip, skoru korumak yerine averajını da düzeltmeye oynamalı. Bugün o yüzden önemli bir galibiyet oldu ve Galatasaray'a yaklaştı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:34
-
Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman'la devam edeceğiz
Toplam 4
Yorum
fb aykut kocaman varsa kimse maça gitmiyecek
-
Güzel Adam Süreyya'ya ödül!
Toplam 1
Yorum
Dünya Lideri BJK Her dalın Lideri yine Beşiktaş Hanği Kulüp böyle bir Vizyona el atabildi tabiki yine Beşiktaş Diğerlerimi hadi canım sende geç bir kalem
-
Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Toplam 4
Yorum
rte tarihi bir yenilgi alacaktır.25 bin üyenin 5 bini verir ancak aziz yıldırıma. cezalar vb. biter.sakat transferler biter.
"3'lü oynarsan, 5'lik olursun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.