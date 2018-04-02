"3'lü oynarsan, 5'lik olursun"

Fenerbahçe, Süper Lig 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında umutlarını devam ettirdi. Maçın ardından A Spor'da Fotomaç yazarı Emre Bol müsabakayı yorumladı.

"3'LÜ OYNARSAN 5'LİK OLURSUN"

Farklı sonucun çıkma sebeplerinden biri Sumudica'nın 3'lü savunma oynaması. Zaten 3. kaleciyle oynuyorsun. Ben bugün Kayserispor kalecisine acıdım gerçekten. Rakip Fenerbahçe ve önümde 3 savunma oyuncusu. Başka zaman deneyebilirsin ama böyle bir maçta olmaz. İşte Fenerbahçe rakip ve bir anda 5'lik olabiliyorsun.



"ŞAMPİYONU AVERAJ BELİRLEYEBİLİR"

Kimsenin üzerinde durmadığı bir konu. Baktığın zaman 4 takım puan puana gidiyor. Bu 4 takım arasında çok büyük ihtimalle şampiyonluk yarışı averaja kalacak. Şimdi Galatasaray ile ikili averajı Fenerbahçe'nin aynı. Dolayısıyla genel averaja bakılacak. Fenerbahçe bundan sonra 1-2 gol atıp bekleyip, skoru korumak yerine averajını da düzeltmeye oynamalı. Bugün o yüzden önemli bir galibiyet oldu ve Galatasaray'a yaklaştı.