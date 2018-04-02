"3'lü oynarsan, 5'lik olursun" – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "3'lü oynarsan, 5'lik olursun"

    "3'lü oynarsan, 5'lik olursun"

    'nin deplasmanda 'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı A Spor'da Emre Bol yorumladı.

    , 27. haftasında deplasmanda 'u 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında umutlarını devam ettirdi. Maçın ardından A Spor'da Fotomaç yazarı Emre Bol müsabakayı yorumladı.

    "3'LÜ OYNARSAN 5'LİK OLURSUN"
    Farklı sonucun çıkma sebeplerinden biri Sumudica'nın 3'lü savunma oynaması. Zaten 3. kaleciyle oynuyorsun. Ben bugün Kayserispor kalecisine acıdım gerçekten. Rakip Fenerbahçe ve önümde 3 savunma oyuncusu. Başka zaman deneyebilirsin ama böyle bir maçta olmaz. İşte Fenerbahçe rakip ve bir anda 5'lik olabiliyorsun.

    "ŞAMPİYONU AVERAJ BELİRLEYEBİLİR"
    Kimsenin üzerinde durmadığı bir konu. Baktığın zaman 4 takım puan puana gidiyor. Bu 4 takım arasında çok büyük ihtimalle şampiyonluk yarışı averaja kalacak. Şimdi ile ikili averajı Fenerbahçe'nin aynı. Dolayısıyla genel averaja bakılacak. Fenerbahçe bundan sonra 1-2 gol atıp bekleyip, skoru korumak yerine averajını da düzeltmeye oynamalı. Bugün o yüzden önemli bir galibiyet oldu ve Galatasaray'a yaklaştı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "3'lü oynarsan, 5'lik olursun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN