‘Van Persie’yi onlar mahvetti’
Kanarya'dan Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie yine sakatlandı.
Kanarya'dan Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie yine sakatlandı. Hollandalı gazeteci Mossou yorumunda "Fenerbahçe, Van Persie'yi mahvetti. Onun boğulmasına izin verdi. Excelsior maçında forma giyemeyecek. F.Bahçe'de fiziksel olarak çok kötü dönemler geçirdi" ifadesini kullandı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:55
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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