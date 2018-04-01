‘Van Persie’yi onlar mahvetti’ – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    ’yi onlar mahvetti’

    ‘Van Persie’yi onlar mahvetti’

    Kanarya'dan Feyenoord'a transfer olan Robin yine sakatlandı.

    Kanarya'dan Feyenoord'a transfer olan Robin yine sakatlandı. Hollandalı gazeteci Mossou yorumunda ", Van Persie'yi mahvetti. Onun boğulmasına izin verdi. Excelsior maçında forma giyemeyecek. F.Bahçe'de fiziksel olarak çok kötü dönemler geçirdi" ifadesini kullandı.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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