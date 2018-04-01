İspanya'da Emre Mor depremi!
Kariyerini İspanya'da sürdüren Emre Mor, ona inananları hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. La Liga'da Celta Vigo forması giyen genç yıldız Emre Mor, milli takım arasından önce Malaga maçının kadrosuna alınmamıştı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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