Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : Bir gün mutlaka geleceğim

    Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim

    Arsenal ile sözleşmesini yenileyen Alman yıldız, kariyerini F.Bahçe'de bitireceğini söyledi.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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