Valerie Garnier ile ilk galibiyet
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Canik Belediyespor'u 76-51 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Canik Belediyespor'u 76-51 yendi.
Ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, yeni başantrenörü Valerie Garnier yönetimindeki ilk maçını da kazanmış oldu. Canik Belediyespor ise 16. yenilgisini aldı.Salon: Metro Enerji
Hakemler: Turgut Işık, Furkan Ozan Çöven, Ayhan Baykara
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Sottana 13, Tuğçe Canıtez 11, Verameyenka 12, Vaughn 12, Ayşe Cora 5, Esra Ural Topuz 3, Plum 12, Pelin Derya Bilgiç, Tilbe Şenyürek 4
Canik Belediyespor: Duygu Fırat 8, Smith 10, Gizem Yavuz 4, Manuel 11, Yasemin Begüm Dalgalar 10, Ceren Gökdemir 4, Saadet Aysu Keskin 2, Nilay Aydoğan 2
1. Periyot: 17-17
Devre: 44-27
3. Periyot: 59-36
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Canik Belediyespor'u 76-51 yendi.
Ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, yeni başantrenörü Valerie Garnier yönetimindeki ilk maçını da kazanmış oldu. Canik Belediyespor ise 16. yenilgisini aldı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:44
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Valerie Garnier ile ilk galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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