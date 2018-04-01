Valerie Garnier ile ilk galibiyet

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Canik Belediyespor'u 76-51 yendi.

Ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, yeni başantrenörü Valerie Garnier yönetimindeki ilk maçını da kazanmış oldu. Canik Belediyespor ise 16. yenilgisini aldı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Turgut Işık, Furkan Ozan Çöven, Ayhan Baykara

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Sottana 13, Tuğçe Canıtez 11, Verameyenka 12, Vaughn 12, Ayşe Cora 5, Esra Ural Topuz 3, Plum 12, Pelin Derya Bilgiç, Tilbe Şenyürek 4

Canik Belediyespor: Duygu Fırat 8, Smith 10, Gizem Yavuz 4, Manuel 11, Yasemin Begüm Dalgalar 10, Ceren Gökdemir 4, Saadet Aysu Keskin 2, Nilay Aydoğan 2

1. Periyot: 17-17

Devre: 44-27

3. Periyot: 59-36

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Canik Belediyespor'u 76-51 yendi.

Ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, yeni başantrenörü Valerie Garnier yönetimindeki ilk maçını da kazanmış oldu. Canik Belediyespor ise 16. yenilgisini aldı.