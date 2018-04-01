Anadolu Efes çok zorlandı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    çok zorlandı

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> çok zorlandı

    'nde son sıradaki , üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde 'tden alarak kümede kalma umutlarını azalttı: 78-81.

    'nde son sıradaki , üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde 'tden alarak kümede kalma umutlarını azalttı: 78-81.

    Spor Salonu'nda büyük çekişmeye sahna olan maçın ilk periyodu 20-15, ilk yarısı 41-41, üçüncü periyodu ise 66-61 sonuçlandı. Son periyotta kadro ağırlığını ortaya koyan , daha az hata yaparak salondan galibiyetle ayrıldı. 'te Simon, 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu skorla Uşak, son 7 haftaya 4 galibiyetle ligin dibinde girdi. Anadolu Efes ise 16 galibiyete ulaştı.

    SALON:
    HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Mehmet Şahin (xx)
    : Calloway (xx) 9, Tayfun (xx) 7, Hamilton (xxx) 21, Ofoegbu (xxx) 13, Carmichael (xx) 8, Miles (xxx) 11, Solomon (x) 5, Şafak (x) 4
    ANADOLU EFES: Mc Collum (xxx) 13, Weems (xx) 6, Motum (xxx) 12, Simon (xxx) 25, Dunston (xx) 8, Stimac (xx) 6, Birkan (xxx) 11, Doğuş (x), Mustafa (x)
    1'İNCİ PERİYOT: 20-15
    İLK YARI: 41-41
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:08
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