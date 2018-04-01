Hidayet Türkoğlu'ndan tebrik – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    'ndan tebrik

    Hidayet Türkoğlu'ndan tebrik

    Federasyonu Başkanı , Tahincioğlu Basketbol 'ne yükselen 'u tebrik etti.

    Federasyonu Başkanı , Tahincioğlu Basketbol 'ne yükselen 'u tebrik etti.

    Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Türkiye Basketbol Ligi'nde bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Türk Telekom'un teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, 2018-2019 sezonunda mücadele edecekleri Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Basketbol 1. Ligi 30. hafta mücadelesinde Selçuklu Belediyespor'u deplasmanda 90-80 yenen Türk Telekom, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:31
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