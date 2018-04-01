Hidayet Türkoğlu'ndan tebrik
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Türk Telekom'u tebrik etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Türk Telekom'u tebrik etti.
Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Türkiye Basketbol Ligi'nde bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Türk Telekom'un teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, 2018-2019 sezonunda mücadele edecekleri Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi 30. hafta mücadelesinde Selçuklu Belediyespor'u deplasmanda 90-80 yenen Türk Telekom, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:31
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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