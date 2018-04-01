Galatasaray kan kaybediyor!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Yeşilgiresun Belediyespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray Odeabank mücadeleden 97-90 mağlup ayrıldı.
Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ziya Özorhon xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Yeşilgiresun Belediyespor: Boynton xx 19, James xx 14, Jefferson xxx 29, Dragıgevıc xxx 22, Buford xxx 12, Dusan Cantekin x 1, Enes Taşkıran x, Wılliams xx,
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Galatasaray Odeabank: Summers xxx 17, Hendrix xx 12, Hardy xx 11, Alex Renfroe 14, Mehmet Yağmur xx 3, Juskevicius xxx 24, Preldzic xx 5, Toylor xx 3, Ege xx, Caner xx
Başantrenör: Oktay Mahmuti
1. Periyot: 28-21 (Yeşilgiresun BLD lehine)
Devre: 41-41
3. Periyot: 70-61 (Yeşilgiresun BLD lehine)
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:00
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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