Daçka Galatasaray'ı yaktı! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Daçka 'ı yaktı!

    Daçka Galatasaray'ı yaktı!

    Tahincioğlu Süper Ligi'nde , kendi sahasında Basketbol'u 89-82 yendi.

    Tahincioğlu Süper Ligi'nde , kendi sahasında Basketbol'u 89-82 yendi.
    Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14, ikinci periyodunu da 46-40 Darüşşafaka Basketbol önde kapadı. 3'üncü periyotu ise Basket 69-62 önde tamamladı. Eskişehir Basket, son periyotta da oyunun üstünlüğünü elinden bırakmayarak Darüşşafaka'yı 89-82 yendi.
    Bu sonuçlar Odeabank, haftayı ilk 8'in dışında kapatmış oldu.

    SALON: Anadolu Üniversitesi
    HAKEMLER: Duhan Köyiçi (xx), Kaan Büyükçil (xx), (xx)
    ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 6, Yunus Emre Sonsırma (xx), Jeffrey Ayres (xxx)11, James Baron (xxx) 17, Duncan(xxxx) 26, Buğrahan (xxx) 22, Caner Erdeniz (xx), Kravtsov (xxx) 2, Doğan Şenli (xxx) 5
    DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Stanton (xx) 4, Wilbekin (xxx) 15, Kartal (xx) 3, Mustafa (xxx) 9, Cummngs (xx) 7, Okben (xx) 5, (xx) 4, Roos Olano (xxx) 15, Johnson (xxx) 9, Eric (xxx) 11
    1'İNCİ PERİYOT: 14 - 25
    İLK YARI: 40 - 46
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 69 - 62

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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