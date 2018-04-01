Daçka Galatasaray'ı yaktı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Darüşşafaka Basketbol'u 89-82 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Darüşşafaka Basketbol'u 89-82 yendi.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14, ikinci periyodunu da 46-40 Darüşşafaka Basketbol önde kapadı. 3'üncü periyotu ise Eskişehir Basket 69-62 önde tamamladı. Eskişehir Basket, son periyotta da oyunun üstünlüğünü elinden bırakmayarak Darüşşafaka'yı 89-82 yendi.
Bu sonuçlar Galatasaray Odeabank, haftayı ilk 8'in dışında kapatmış oldu.
SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Duhan Köyiçi (xx), Kaan Büyükçil (xx), Emin Moğulkoç (xx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan (xxx) 6, Yunus Emre Sonsırma (xx), Jeffrey Ayres (xxx)11, James Baron (xxx) 17, Duncan(xxxx) 26, Buğrahan (xxx) 22, Caner Erdeniz (xx), Kravtsov (xxx) 2, Doğan Şenli (xxx) 5
DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Stanton (xx) 4, Wilbekin (xxx) 15, Kartal (xx) 3, Mustafa (xxx) 9, Cummngs (xx) 7, Okben (xx) 5, Furkan Aldemir (xx) 4, Roos Olano (xxx) 15, Johnson (xxx) 9, Eric (xxx) 11
1'İNCİ PERİYOT: 14 - 25
İLK YARI: 40 - 46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69 - 62
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:18
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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