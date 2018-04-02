Banvit ve Karşıyaka'da Dörtlü Final heyecanı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Banvit ve Karşıyaka'da heyecanı

    Banvit ve Karşıyaka'da Dörtlü Final heyecanı

    Basketbolda Türk temsilcileri Banvit ile 'nın yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final rövanş maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

    Banvit ve 'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia'nın (İspanya) yer aldığı çeyrek finalde, rövanş heyecanı yarın TSİ 21.30'daki Monaco-Banvit maçıyla başlayacak.

    Banvit ilk maçta 85-77 mağlup olduğu rakibini yenip ikinci kez 'e kalma mücadelesi verecek. Diğer Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise 4 Nisan Çarşamba günü deplasmanda İspanyol ekibi UCAM Murcia ile karşılaşacak.

    Pınar Karşıyaka İzmir'deki ilk maçı 79-65 kaybetmişti.

    Çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları ve rövanş karşılaşmalarının maç programı (TSİ) şöyle:

    İLK MAÇLAR
    Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia: 65-79

    MHP Riesen-medi Bayreuth: 81-86

    Banvit-Monaco: 77-85

    AEK-Strasbourg: 78-69

    RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI
    Yarın:

    21.30 Monaco-Banvit

    4 Nisan Çarşamba:

    21.00 medi Bayreuth-MHP Riesen

    21.30 UCAM Murcia-Pınar Karşıyaka

    21.30 Strasbourg-AEK

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:54
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