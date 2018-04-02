Banvit ve Karşıyaka'da Dörtlü Final heyecanı
Basketbolda Türk temsilcileri Banvit ile Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final rövanş maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.
Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia'nın (İspanya) yer aldığı çeyrek finalde, rövanş heyecanı yarın TSİ 21.30'daki Monaco-Banvit maçıyla başlayacak.
Banvit ilk maçta 85-77 mağlup olduğu rakibini yenip ikinci kez Dörtlü Final'e kalma mücadelesi verecek. Diğer Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise 4 Nisan Çarşamba günü deplasmanda İspanyol ekibi UCAM Murcia ile karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka İzmir'deki ilk maçı 79-65 kaybetmişti.
Çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları ve rövanş karşılaşmalarının maç programı (TSİ) şöyle:
İLK MAÇLAR
Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia: 65-79
MHP Riesen-medi Bayreuth: 81-86
Banvit-Monaco: 77-85
AEK-Strasbourg: 78-69
RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI
Yarın:
21.30 Monaco-Banvit
4 Nisan Çarşamba:
21.00 medi Bayreuth-MHP Riesen
21.30 UCAM Murcia-Pınar Karşıyaka
21.30 Strasbourg-AEK
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:54
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Necip ve Medel göreve
Toplam 1
Yorum
Kartalım Sahamızda döküldük resmen varmı böyle birşey ya. Artık oyun tarzımız mide bulandırıcı geliyor. Bu takımın sinerjisini bozdular toparlanamaz.
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Çebi: Şansımız hepsinden çok
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Haklısın hakemler ve federasyon sizden yana daha ne olsun değil mi.
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Burak Yılmaz isyanı!
Toplam 3
Yorum
tutkun61 trabzondan Kimsenin burak yılmazı gs ye gol atmamak istediği şeklinde düşündüğnü sannetmiyorum
Banvit ve Karşıyaka'da Dörtlü Final heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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