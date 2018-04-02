Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.
II. Louis Stadı'ndaki salonda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayımlanacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde Banvit'in kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.
Bandırma'daki maçta rakibine 8 sayı farkla (85-77) mağlup olan Banvit'in Dörtlü Final'e kalması için 8 sayının üzerinde bir farkla kazanması gerekiyor. Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 132 karşılaşmada 76 galibiyet, 1 beraberlik ve 55 mağlubiyet aldı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:11
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Olmazsa üste para verip hepsini gönderme kararı alsaydınız , ya da ne güzel şampiyon olamıyorsunuz pirimide verin
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Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan...
Toplam 5
Yorum
AYDINTRABUS GS HAKEMİ DE YENDİ. HAKEME FIRSAT TANIMADI.FIRSAT TANISAYDI GS KESİN MAĞLÜPTÜ.
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 6
Yorum
ÇEPNİOĞLU Kuckanın geldi geleli tek olumlu haraketi ama bir işe yaramadı. 2,5 m € 'luk gol de denebilir.
Banvit, Fransa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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