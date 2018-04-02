Banvit, Fransa deplasmanında – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    , deplasmanında

    Banvit, Fransa deplasmanında

    , FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

    II. Louis Stadı'ndaki salonda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayımlanacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde 'in kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

    Bandırma'daki maçta rakibine 8 sayı farkla (85-77) mağlup olan Banvit'in 'e kalması için 8 sayının üzerinde bir farkla kazanması gerekiyor. Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 132 karşılaşmada 76 galibiyet, 1 beraberlik ve 55 mağlubiyet aldı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:11
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