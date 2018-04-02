Banvit, Fransa deplasmanında

II. Louis Stadı'ndaki salonda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayımlanacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde Banvit'in kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Bandırma'daki maçta rakibine 8 sayı farkla (85-77) mağlup olan Banvit'in Dörtlü Final'e kalması için 8 sayının üzerinde bir farkla kazanması gerekiyor. Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 132 karşılaşmada 76 galibiyet, 1 beraberlik ve 55 mağlubiyet aldı.