1. Lig'de şampiyon Türk Telekom!
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) 30. hafta maçlarının ardından Türk Telekom, şampiyonluğunu ilan etti.
Deplasmanda Selçuklu Belediyespor'u 90-80 mağlup eden Türk Telekom, bitime 4 hafta kala Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
SONUÇLAR
TBL'de 30. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Karesispor-Bandırma Kırmızı: 75-96
Ankara DSİ-Düzce Belediyespor: 84-78
OGM Ormanspor-Yalova Group Belediye: 90-86
Sigortam.net Bakırköy Basket-Petkimspor: 75-78
Bahçeşehir Koleji-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 94-65
Afyon Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent: 92-68
Bursaspor Durmazlar-Antalyaspor: 93-82
Akhisar Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü: 64-80
Selçuklu Belediyespor-Türk Telekom: 80-90
PUAN DURUMU
TBL'de 30. hafta maçları sonrasında oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1
|TÜRK TELEKOM
|30
|28
|2
|2602
|2198
|58
|2
|BURSASPOR DURMAZLAR
|30
|23
|7
|2497
|2265
|53
|3
|SELÇUKLU BELEDİYESPOR
|30
|21
|9
|2384
|2296
|51
|4
|AFYON BELEDİYESPOR
|30
|21
|9
|2513
|2328
|51
|5
|ANTALYASPOR
|30
|19
|11
|2354
|2324
|49
|6
|BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
|30
|18
|12
|2422
|2348
|48
|7
|BANDIRMA KIRMIZI
|30
|17
|13
|2372
|2368
|47
|8
|OGM ORMANSPOR
|30
|16
|14
|2215
|2245
|46
|9
|İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ
|30
|15
|15
|2330
|2311
|45
|10
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|30
|15
|15
|2365
|2405
|45
|11
|SİGORTAM.NET BAKIRKÖY BASKET
|30
|13
|17
|2321
|2380
|43
|12
|KARESİSPOR
|30
|12
|18
|2328
|2448
|42
|13
|DÜZCE BELEDİYESPOR
|30
|12
|18
|2274
|2390
|42
|14
|PETKİM SPOR
|30
|9
|21
|2238
|2349
|39
|15
|ANKARA DSİ
|30
|9
|21
|2268
|2400
|39
|16
|YALOVA GROUP BELEDİYE
|30
|8
|22
|2435
|2545
|38
|17
|HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER
|30
|8
|22
|2301
|2433
|38
|18
|SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANAKENT
|30
|6
|24
|2184
|2370
|36
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
TBL'de 31. hafta müsabakalarının programı şöyle:
7 Nisan Cumartesi:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bahçeşehir Koleji
15.00 Petkimspor-Karesispor
16.00 Yalova Group Belediye-Ankara DSİ
16.00 Türk Telekom-Bursaspor Durmazlar
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Selçuklu Belediyespor
16.30 Antalyaspor-OGM Ormanspor
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Sigortam.net Bakırköy Basket
17.00 Düzce Belediyespor-Afyon Belediyespor:
17 Nisan Salı:
16.00 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:17
-
Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 6
Yorum
ÇEPNİOĞLU Kuckanın geldi geleli tek olumlu haraketi ama bir işe yaramadı. 2,5 m € 'luk gol de denebilir.
-
G.Saray'dan skorbord açıklaması
Toplam 1
Yorum
gs yani uefa kupası da kastedilmiş olabilir.kimsesinin müzesinde yok gibi.
-
Trabzonspor’da iki hata, iki gol
Toplam 1
Yorum
maho KUÇKA bu takımdan acil gönderilmeli takım eksik oynuyor rıza haca
1. Lig'de şampiyon Türk Telekom! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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