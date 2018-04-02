1. Lig'de şampiyon Türk Telekom! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de şampiyon !

    1. Lig'de şampiyon <a href="/index/turk-telekom?id=823fd4db-1343-4cc1-9ea1-5be656b7e605" class="" rel="tag">Türk Telekom</a>!

    Türkiye 1. Ligi'nde (TBL) 30. hafta maçlarının ardından , şampiyonluğunu ilan etti.

    Deplasmanda Selçuklu Belediyespor'u 90-80 mağlup eden , bitime 4 hafta kala Tahincioğlu Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

    SONUÇLAR
    TBL'de 30. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Karesispor-Bandırma Kırmızı: 75-96

    Ankara DSİ- Belediyespor: 84-78

    OGM Ormanspor- Group Belediye: 90-86

    Sigortam.net Bakırköy Basket-Petkimspor: 75-78

    Bahçeşehir Koleji-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 94-65

    Afyon Belediyespor- : 92-68

    Bursaspor Durmazlar-Antalyaspor: 93-82

    Akhisar Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü: 64-80

    Selçuklu Belediyespor-: 80-90

    PUAN DURUMU
    TBL'de 30. hafta maçları sonrasında oluşan puan durumu şöyle:

    Takım O G M A Y P
    1 TÜRK TELEKOM 30 28 2 2602 2198 58
    2 BURSASPOR DURMAZLAR 30 23 7 2497 2265 53
    3 SELÇUKLU BELEDİYESPOR 30 21 9 2384 2296 51
    4 AFYON BELEDİYESPOR 30 21 9 2513 2328 51
    5 ANTALYASPOR 30 19 11 2354 2324 49
    6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 30 18 12 2422 2348 48
    7 BANDIRMA KIRMIZI 30 17 13 2372 2368 47
    8 OGM ORMANSPOR 30 16 14 2215 2245 46
    9 İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ 30 15 15 2330 2311 45
    10 AKHİSAR BELEDİYESPOR 30 15 15 2365 2405 45
    11 SİGORTAM.NET BAKIRKÖY BASKET 30 13 17 2321 2380 43
    12 KARESİSPOR 30 12 18 2328 2448 42
    13 DÜZCE BELEDİYESPOR 30 12 18 2274 2390 42
    14 PETKİM SPOR 30 9 21 2238 2349 39
    15 ANKARA DSİ 30 9 21 2268 2400 39
    16 YALOVA GROUP BELEDİYE 30 8 22 2435 2545 38
    17 HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER 30 8 22 2301 2433 38
    18 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANAKENT 30 6 24 2184 2370 36

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
    TBL'de 31. hafta müsabakalarının programı şöyle:

    7 Nisan Cumartesi:

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bahçeşehir Koleji

    15.00 Petkimspor-Karesispor

    16.00 Group Belediye-Ankara DSİ

    16.00 Türk Telekom-Bursaspor Durmazlar

    16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Selçuklu Belediyespor

    16.30 Antalyaspor-OGM Ormanspor

    17.00 -Sigortam.net Bakırköy Basket

    17.00 Belediyespor-Afyon Belediyespor:

    17 Nisan Salı:

    16.00 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:17
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